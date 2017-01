Ivete diz que ficou 'de cara' com o carnaval de Votuporanga

publicado em 10/01/2017

A cantora Ivete Sangalo, que se apresentou em 2015 pela primeira vez no interior de São Paulo, no Bloco Oba!, em Votuporanga, na terça-feira de carnaval (17/02/2015), afirmou ter sido convidada a retornar em 2017 e fazer novamente a alegria dos foliões na cidade. Ela elogiou bastante Votuporanga.

“Você sabe que eu recebi o convite de novo? É, esse ano. Vou te falar, foi uma experiência incrível em Votuporanga. Estava chovendo e fiquei ‘de cara’. Divertido demais. Estou muito honrada porque esse ano serei homenageada pela escola de samba Grande Rio, então tem Salvador e Rio de Janeiro, mas o meu coração também pulsa por Votuporanga. Um beijo”, disse a cantora, em entrevista ao apresentador do Revista de Sábado, Marcos Paiva, da TV Tem.

Ivete comandou o trio elétrico Demolidor e apresentou um repertório com canções como “Pra Frente”, “Tempo de Alegria”, “Na base do beijo”, além de clássicos do carnaval.

Neste ano, o Bloco Oba! é realizado de 25 a 28 de fevereiro e conta, em sua 11ª edição, com a dupla Jorge e Mateus, Seu Moço e Batom na Cueca no sábado. No domingo é a vez de Dennis DJ, Vintage Culture e Tomate. Na segunda-feira, se apresentam Afrojack, Wesley Safadão e Banda Eva. O encerramento do evento fica por conta de Gusttavo Lima e A Zorra.

Os abadás podem ser adquiridos no valor de R$550 (pista feminino), R$660 (pista masculino), R$770 (camarote feminino), R$880 (camarote masculino), R$1.200 (camarote Premium Cafe de La Musique feminino) e R$1.400 (camarote Premium Cafe de La Musique masculino).