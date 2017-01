Após reportagem do jornal A Cidade, irmãos se reencontram depois de 56 anos; os familiares ficaram muito emocionados

publicado em 14/01/2017

Aparecida Bernardes mora em Votuporanga e não vê Maria Bernardes há mais de 50 anos; ela se emocionou ao ver a foto da irmã

Da redação





Após reportagem do jor nal A Cidade e divulga ção na rádio Cidade AM 1190, Maria Bernardes, que nasceu em Tanabi e hoje mora em Ribas do Rio Pardo-MS, encontrou a família em Votuporanga. Ao ouvir a rádio, Antônia Bernardes, sobrinha de Maria, entrou em contato com o jornal para dar a notícia de que a família também estava à procura há mais de 50 anos.

“Faz 56 anos que não vemos a minha tia. Eu tinha 10 anos quando ela foi embora. Fiquei apavorada quando ouvi a notícia e feliz porque não a vejo há muito tempo. Graças a Deus ela apareceu. Já estamos falando para toda a família que a encontramos”, disse a sobrinha.

A irmã de Maria Bernardes, Aparecida Bernardes, também ficou feliz com a notícia. “Ela foi embora e nunca mais a vi. Levei um choque quando fiquei sabendo por que faz tanto tempo”, falou emocionada ao ver a foto da irmã.

Segundo a nora de Maria Bernardes, Darleny Ferreira, ela se mudou de Votuporanga aos 28 anos quando se casou com Francisco Ramos Martins. Mato Grosso do Sul foi o destino escolhido para o sustento da família, que já contava com quatro filhos.

Filha de Ricieri Bernardes e Ana Domingos de Souza, ela era conhecida em Tanabi como Mariquinha e morava em uma fazenda.

Maria, 76 anos, estava em busca dos sete irmãos: Francisco Bernardes, José Bernardes, Adelino Bernardes, Antônio Bernardes, Benedito Bernardes, Aparecida Bernardes e Teresa Bernardes.