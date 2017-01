As inscrições devem ser realizadas entre 24 e 27 de janeiro

publicado em 25/01/2017

Câmpus do IFSP de Votuporanga está localizado na avenida Jerônimo Figueira da Costa

O Instituto Federal de São Paulo, o IFSP, oferece 4.520 vagas para 113 cursos superiores em 29 cidades paulistas no primeiro semestre de 2017. Em Votuporanga são disponibilizadas 160 vagas em quatro cursos superiores: Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica e Física. Os interessados podem garantir a vaga por meio do SISU (Sistema de Seleção Unificada), gerenciado pelo Ministério da Educação, o MEC. As inscrições devem ser realizadas entre 24 e 27 de janeiro.

O candidato a uma vaga nos cursos superiores do IFSP deve ter participado da edição 2016 do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), e não pode ter tirado a nota zero na redação. A inscrição no Sisu é gratuita e feita exclusivamente pelo sistema online com o número de inscrição e a senha utilizados no Enem.

Estudantes que já participaram de etapas anteriores do Sisu ou que já estejam matriculados em uma instituição de ensino superior também podem participar da edição 2017 do Sisu.

O resultado da chamada única sairá na próxima segunda-feira (30). A matrícula dos candidatos selecionados nesta chamada deverá ser feita nos dias 3, 6 e 7 de fevereiro.