Localizada na praça Nozomu Abê, no Cecap II, área está com buracos, ferros soltos, mato alto e sem iluminação apropriada

publicado em 25/01/2017

Skatistas reclamam de falta de manutenção de pista da praça Nozomu Abê, no Cecap II

Aline Ruiz

Aline Ruiz





A falta de condições e ma nutenção da pista de skate que fica na praça Nozomu Abê, no bairro Cecap II, têm provocado reclamações aos adeptos da prática de skate na área. A pista está com buracos, ferros soltos e mato alto. Além disso, o espaço está com falta de iluminação, o que provoca sensação de insegurança aos frequentadores.

Em conversa com o A Cidade, Luan de Oliveira, praticante do esporte, falou sobre as más condições que os moradores enfrentam diariamente. “Os problemas são muitos que não apenas nós skatistas passamos e sim famílias que frequentam o local. Existe um obstáculo na pista que foi destruído há dois anos e ainda está sem reformar, os outros estão se deteriorando com o tempo, com ferros expostos, mato alto e falta de iluminação”, explicou.

Por meio de um vídeo divulgado no Facebook, o skatista mostrou todos os problemas existentes na pista. “Estamos reivindicando a reforma completa do espaço com algumas mudanças de obstáculo que tiveram erros desde a construção do local. Esperamos também que a Prefeitura olhe com outros olhos para o skate, que apesar de duas pistas existentes na cidade, o esporte não tem grande importância por aqui”, finalizou.

Outro lado

Por meio de nota, a Prefeitura afirmou que já estuda a viabilização de um projeto arquitetônico de revitalização da área. “Paralelo a isso, a Secretaria de Obras esclarece que a limpeza da praça Nozomu Abê, no bairro Cecap II, já encontra-se no cronograma de limpeza, roçagem e manutenção”, falou.