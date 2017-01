De acordo com a pasta, o contrato com a empresa para a execução do trabalho é de 365 dias

A obra do prolongamento da avenida Doutor Wilson de Souza Foz, que interligará com a avenida Mário Pozzobon, deve começar na próxima semana. Segundo a Secretaria de Obras, o primeiro serviço a ser realizado no local será o de instalação de galerias de águas pluviais, se as condições climáticas não atrapalharem.

“A previsão é que esta primeira etapa seja concluída em cerca de uma semana para, em seguida, a empresa que está sendo contratada possa iniciar o serviço de guias, sarjetas e, por último, pavimentação”, afirmou.

De acordo com a pasta, o contrato com a empresa para a execução do trabalho é de 365 dias. O objetivo Prefeitura é que a obra, com investimento de R$ 188.999,99, seja parte de um futuro anel viário que facilitará o deslocamento entre as quatro regiões da cidade. “Essa obra é muito importante para o anel viário que vai ser construído na avenida Mário Pozzobon”, afirmou o prefeito João Dado durante a 1ª Sessão Ordinária de 2017 da Câmara Municipal, na noite da última segunda-feira.