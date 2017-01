osé Belarmino foi vereador na Câmara Municipal de Votuporanga na legislatura de 1964 a 1968

Faleceu na madrugada desta segunda-feira, o aposentado José Belarmino Vieira, aos 85 anos de idade, pessoa bastante conhecida em Votuporanga.

José Belarmino foi vereador na Câmara Municipal de Votuporanga na legislatura de 1964 a 68. Com mal de Alzheimer há quase 10 anos, lutava bravamente contra esta e outras enfermidades, acabou não resistindo a uma uma forte pneumonia, falecendo às 4 horas, desta segunda-feira.

Pai do conhecido carnavalesco Silvio Vieira - ex-servidor da Saev Ambiental, Sandra Vilarinho Pereira, e avô do vereador licenciado e atual secretário municipal de Assistência Social, Sérgio Adriano Pereira.

O seu corpo está sendo velado Velório Municipal de Votuporanga, e seu sepultamento ocorrerá às 17 horas no Cemitério Jardim das Flores.

LUTO OFICIAL

O presidente da Câmara Municipal de Votuporanga - vereador Osmair Ferrari, decretou Luto Oficial por três dias, pelo falecimento do senhor José Belarmino. Na tarde desta segunda-feira, os vereadores prestarão homenagem póstuma e farão a entrega de cópia do Decreto de Luto Oficial aos familiares do ex-vereador. A sessão fúnebre acontece às 15 horas, no Velório Municipal de Votuporanga.

HISTÓRICO

Muitas pessoas possam lembrar dele, manteve um Cartório de Registro Civil por mais de 23 anos no distrito de Simonsen (desde 1981 não existe mais), com o bom coração que tinha, fez aproximadamente 7 Mil registros entre nascimentos, casamentos, registros de imóveis entre outros.

Foi vereador entre os anos de 1964 à 1968. Foi homenageado pela Câmara Municipal de Votuporanga, por sempre dedicar em seu trabalho como cartorário, serviços gratuitos de registro as pessoas menos favorecidas e de pouca renda.

Um HOMEM EXEMPLO em todo trajeto de sua vida...