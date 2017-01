A informação é da Santa Casa de Votuporanga

publicado em 23/01/2017

Da redação

O estado de saúde da criança de 3 anos que se afogou ontem, em uma chácara de Votuporanga é estável, segundo a Santa Casa de Votuporanga. O acidente aconteceu no período da tarde de ontem (22).

De acordo com a assessoria do hospital, a criança deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) por volta das 15h09, vítima de afogamento. O paciente passou por atendimento e no mesmo dia, por volta das 16h, foi regulado para a Santa Casa. “O paciente foi atendido, passo por exames e no momento o seu estado de saúde é considerado estável”, afirmou.

Segundo informações, o acidente doméstico, em uma piscina, aconteceu em uma chácara próxima ao bairro Noroeste. O bebê teria sido removido desacordado do local e encaminhado ao Pronto Socorro por familiares que se encontravam na chácara.