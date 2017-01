Com o repasse, serviços e reparos serão realizados em nove instituições de ensino de Votuporanga até o dia 1º de fevereiro

publicado em 12/01/2017

Geraldo Alckmin participou do início das obras na Escola Estadual Marisa de Mello, na capital

Aline Ruiz

O Governo do Estado re passou R$ 53 mil para manutenção de escolas em Votuporanga. Os serviços e reparos antes do ano letivo serão realizados em nove instituições de ensino da cidade. A informação é da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo.

Em toda região de São José do Rio Preto, que engloba Votuporanga, a verba para a manutenção chega a R$ 932 mil. O valor por unidade é calculado a partir do número de alunos matriculados.

O anúncio foi feito pelo governador Geraldo Alckmin na última sexta-feira (6). Neste ano, mais de cinco mil unidades da rede pública do Estado devem receber R$ 34,7 milhões para a realização de serviços de prevenção e reparos em prédios escolares. “Durante todo este mês de janeiro, as escolas passarão por reparos, pintura, corte de grama e limpeza para poder receber bem os alunos no dia 1°”, afirmou Alckmin.

Com a verba, será possível realizar a contratação e o acompanhamento de serviços de pintura, troca de torneiras, limpeza de caixa d’ água, fiação elétrica, revestimentos, troca de vidros, janelas, e esquadrias.

Já para as intervenções que são mais complexas e precisam de acompanhamento de laudos e engenheiros, como por exemplo, a construção de quadras e ampliação de prédios, a Diretoria Regional de Ensino deve realizar um processo diferente que inclui a autorização feita pela Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE).