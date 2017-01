De 253 pontos de ônibus, somente 40 possuem cobertura

publicado em 06/01/2017

O processo licitatório para concessão de transporte coletivo urbano municipal está em fase inicial

Daniel Castro

Está em fase inicial o processo licitatório para concessão de transporte coletivo urbano municipal em Votuporanga. Há novas exigências nessa licitação, entre elas a obrigatoriedade da empresa cobrir, no mínimo, dois pontos de ônibus por ano. De 253 pontos de ônibus, somente 40 possuem cobertura.

De acordo com a Prefeitura, o novo edital contempla melhorias que não estavam previstas no contrato anterior como, por exemplo, instalação de abrigos de ônibus e implantação do sistema de GPS para facilitar a localização dos veículos no trajeto das respectivas linhas.

Sobre cobrir os pontos, o Poder Executivo explicou que o edital determina que a empresa deverá ser responsável pela aquisição e instalação de no mínimo dois abrigos metálicos de parada de ônibus para cada ano de concessão. O prazo inicial da concessão é de dez anos, contados a partir da data de assinatura do contrato.

Também consta na licitação que a empresa deverá atender nove linhas: Paineiras, Eldorado, Assary, Santa Amélia, Colinas, Noroeste, Pozzobon, Estação, Simonsen. A inserção de novas linhas poderá ser feita no decorrer do contrato, devendo ser de acordo com a necessidade detectada pela Prefeitura. “O objetivo é melhorar ainda mais o serviço prestado no município, buscando o melhor resultado com o menor custo possível”, destacou a Administração Municipal.

Por enquanto, a Prefeitura não sabe informar se as linhas de transporte coletivo dos bairros Jardim Itália e Célio Honorato Júnior voltam a circular. A volta ou não só será possível de esclarecer após a escolha da empresa que fará o transporte na cidade.