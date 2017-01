O setor é um dos principais geradores de emprego e renda no município

publicado em 21/01/2017

Celso Penha, João Dado e Rolandinho Nogueira em reunião

A diretoria da ACV (Associação Comercial de Votuporanga) se reuniu anteontem com o prefeito João Dado e o secretário de Desenvolvimento Econômico, Rolandinho Nogueira, para discutir melhorias e iniciativas que fortaleçam ainda mais o comércio. O setor é um dos principais geradores de emprego e renda no município.





Entre os assuntos apresentados pelo presidente da Associação, Celso Penha Vasconcelos e os diretores Elza Mara Pignatari Pinzan, Valdecir Merloti e Luiz Augusto Oliveira, estiveram a transferência do Poupatempo, a ocupação de prédios desativados na área central, a manutenção da Rua Amazonas, o recapeamento da Estrada do 27 e também a implantação de medidas para que eventos públicos e beneficentes tenham a participação exclusiva de empresas do município.





“Acho justo que estes eventos tenham a participação preferencial dos nossos empresários, pois são eles os responsáveis por gerar renda para a nossa cidade. Vamos discutir com nossa equipe, para que encontremos algumas soluções”, disse João Dado, prefeito de Votuporanga.





Na reunião foi reiterada também, a necessidade de apoio do Poder Público para a manutenção do calendário anual do comércio. A ideia é que neste ano aconteça como em 2016, ou seja, o estabelecimento das datas de abertura do comércio em horários especiais, com antecedência.

Outro assunto debatido entre a diretoria da ACV e o Prefeito Dado, refere-se a revitalização da Rua Amazonas (entre a Ceara e Paraíba), da Rua Santa Catarina (entre a Amazonas e Pernambuco) e da Rua São Paulo (entre a Piauí e Itacolomi).





No período da campanha eleitoral, durante encontro realizado na ACV, o Prefeito João Dado firmou compromisso em dar continuidade ao programa de revitalização da área central da cidade e também de intensificar, ampliar e incentivar a participação da Associação Comercial em discussões que digam respeito a economia do município, além de outros tópicos.





A intenção da Associação é que o comércio esteja ainda mais envolvido nas ações referentes à economia local. “É importante que participemos das decisões, principalmente aquelas que envolvam o setor. Nessa reunião, reiteramos a solicitação de apoio da prefeitura, para as questões que consideramos de extrema importância para a economia do nosso município”, explicou Celso Penha Vasconcelos.





“Temos que encontrar formas de tornar o nosso comércio ainda mais forte. Estamos buscando isso a cada dia”, enfatizou Celso.





O Prefeito João Dado se mostrou bastante receptivo aos pleitos apresentados pela diretoria da ACV e se comprometeu a empreender todos os esforços necessários para atender as reivindicações, ficando agendada para a próxima semana, na sede da ACV, reuniões entre os comerciantes e o Prefeito, para debater a respeito da revitalização das Ruas Amazonas e Santa Catarina.