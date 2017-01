Se possível, emenda será criada para a inclusão da Associação entre as entidades que devem ser consultados para realização de eventos com empresas que não sejam instaladas em Votuporanga

publicado em 25/01/2017

A participação de empresas de outras cidades em feiras, feirões e assemelhados promovidos no município foi um dos principais temas discutidos na reunião promovida nesta quarta-feira (25/1) pela diretoria da ACV – Associação Comercial de Votuporanga com os vereadores. Sobre o tema, ficou definida a apresentação de uma emenda que incluirá a Associação entre as entidades que devem ser consultadas para a realização de feiras, feirões e assemelhados no município.

“Já vamos verificar a viabilidade deste projeto, não havendo impedimentos a emenda deverá ser criada e analisada já nas próximas sessões”, explicou Osmair Ferrari, presidente da Câmara de Vereadores de Votuporanga.

Os vereadores Daniel David (PV) e Mehde Meidão Slaiman Kanso (PSB) agendarão ainda para esta semana um encontro da ACV, com os setores jurídicos da Câmara e da Prefeitura, para discutir a iniciativa.

“O que queremos é fortalecer ainda mais o nosso comércio, que gera empregos e renda para o município. Muitas vezes, empresas que vem de outra cidade para a realização de eventos pontuais, não geram empregos ou qualquer benefício para o município, provocando ainda uma concorrência desleal com os comerciantes legalmente instalados na cidade, causando enormes prejuízos para o setor e até para os consumidores”, comentou o empresário e advogado Celso Penha Vasconcelos, presidente da ACV.

Na reunião também foram debatidos outros assuntos de interesse do comércio local, tais como a manutenção do calendário anual de abertura do comércio, a necessidade de encontrar alternativas para imóveis desativados e a disponibilidade de estacionamento no centro comercial, bem como a futura ocupação do prédio onde funciona o Poupatempo.

Os vereadores puderam, ainda, apresentar sugestões para o comércio local e esclarecer suas dúvidas. Todos se comprometeram a apoiar cada vez mais as causas de interesse do setor.