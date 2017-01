Os números do balanço anual mostram que 9.021 trabalhadores foram demitidos em 2016

publicado em 24/01/2017

Muitas lojas fecharam suas portas em 2016; comércio demitiu mais do que contratou

Daniel Castro

Os dados divulgados pelo Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), do Ministério do Trabalho, mostram que a crise foi dura em 2016 no quesito empregos. Em Votuporanga, em média 24 pessoas foram demitidas por dia no ano passado.

Os números do balanço anual mostram que 9.021 trabalhadores foram demitidos em 2016. Já 8.344 foram contratados. O município perdeu 677 postos de trabalho. De janeiro a dezembro, o setor da indústria de transformação é o que tem o pior saldo: -379 vagas.

Em 2016, a área que mais contratou foi a de serviços, com 2.527 contratações, e demitiu 2.435 trabalhadores, o que resulta em um saldo de 92. O setor da indústria obteve um saldo bastante negativo (379), uma vez que demitiu 2.764 e contratou 2.385.

O comércio também demitiu mais do que contratou. São 2.155 desligamentos contra 1.985 admissões, resultando em um saldo negativo de -170 vagas.

Por outro lado, se em média 24 pessoas perderam emprego por dia, 22 foram contratadas. No entanto, o saldo de -677 vagas de trabalho ainda é considerado grande.