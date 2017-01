Crianças matriculadas nas creches e no Tempo Integral terão início das atividades nesta quarta-feira em Votuporanga

publicado em 17/01/2017

Alunos dos Centros Municipais de Educação Infantil (Cemeis) da Prefeitura de Votuporanga voltam às atividades nesta quarta-feira (18/1) após período de férias. Mais de 2,2 mil crianças são aguardadas neste primeiro dia nas creches e no Tempo Integral da pré-escola. Para estudantes do ensino regular (Maternal II, Pré-Escola I e II, 1º ao 9º ano e Educação de Jovens e Adultos) as aulas terão início no dia 30 de janeiro.

A secretária da Educação, Encarnação Manzano, conta que o início do ano letivo é um momento importante para integrar os novos alunos e receber bem aqueles que retornam; sobretudo, as crianças menores, que agora, ingressam na rede. “Criar um ambiente de acolhida nos primeiros dias de aula é fundamental no processo de adaptação das crianças e no estabelecimento de vínculo com a escola”, esclarece.









Planejamento