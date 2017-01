A cerimônia foi realizada na Câmara Municipal de Votuporanga, terça-feira (1º), às 9h

publicado em 02/01/2017

Posse aconteceu no último domingo, com casa cheia

Daniel Castro

Com casa cheia, foram empossados o prefeito João Dado (SD), o vice Renato Martins (DEM) e os vereadores que ficarão à frente da Prefeitura e Legislativo até 2020. A cerimônia foi realizada na Câmara Municipal de Votuporanga, no domingo (1º), às 9h.

Para a Câmara, assumiram cargo de vereador: Leonardo da Silva Brigagão (PTC), Mehed Meidão Slaiman Kanso (PSD), Osmair Luiz Ferrari (PP), Daniel David (PV), Missionária Edinalva Azevedo (PRB), Ali Hassan Wanssa (PV), Silvio Carvalho de Souza (PSDB), Vander Marcelo Coienca (PMDB), Vilmar Ferreira da Silva (PV), Rodrigo Antonio Barros Vieira da Silva, o Rodrigo Beleza (SD), Hery Waldir Kattwinkel Junior (PTC), Emerson Pereira (SD), Serginho da Farmácia (SD), Gilmar Aurélio, o Gaspar (SD) e Douglas Lisboa (PSDB).

Os eleitos pelo voto popular fizeram o juramento, em que firmam o compromisso de trabalhar nos poderes Executivo e Legislativo.

Em seu primeiro discurso como prefeito, Dado inciou agradecendo a sua votação e a confiança que a população depositou nele. Ele também desejou feliz Ano Novo a todos que compareceram na sessão solene.

Após agradecer a presença de várias pessoas, o chefe do Executivo enalteceu o mandato do seu antecessor, Junior Marão (PSDB), e brincou: “agora preciso superá-lo; esse é o desafio”. Ele ressaltou que Marão fez uma excelente administração e a cidade se desenvolveu bastante nesses oito anos.

Dado falou ainda sobre a convocação que faria à Câmara para a votação de projetos fundamentais para o andamento de sua administração. Ele explicou também que seu plano de governo foi criado após mais de 280 reuniões realizadas na comunidade. “Reuniões de uma hora de duração. Nesses encontros, conhecemos os problemas da nossa gente, bairro por bairro”, contou.

Em relação às metas para o início do mandato, o ex-deputado explicou que são muitas – ele já havia explicado que cada secretário apresentou cerca de 10 ações, portanto conta com aproximadamente 150 iniciativas para os cem primeiros dias de governo. Dado disse ainda que os secretários fixarão as metas, e que ele fará as cobranças sobre o que foi estipulado. “Teremos muitas surpresas nesses cem primeiros dias”, apontou.

O chefe do Executivo fez questão de deixar uma mensagem para os servidores públicos. Na opinião dele, todos que trabalham na Administração Pública são responsáveis pelo bem-estar da população. Ele enalteceu que dá bastante valor à força do trabalho, portanto pediu que todos os colaboradores trabalhem pela população.

O prefeito falou que pretende oferecer mais saúde, educação e assistência social, sempre cumprindo o dever de homem público. No fim do seu discurso, contou que é gosta muito de uma música que diz “quem sabe faz a hora, não espera acontecer”, então pretende trabalhar bastante pelo bem do município.