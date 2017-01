Márcia O. Soares foi a ganhadora do carro Martha Munhoz ganhou a moto; sorteio foi realizado nesta terça-feira

publicado em 03/01/2017

Da redação

A promoção “Sonho de Natal” da Associação Comercial de Votuporanga sorteou na manhã de hoje, na praça Cívica, em frente à Concha Acústica “Geraldo Alves Machado”, uma moto e um carro 0 km para duas mulheres de Votuporanga. Márcia O. Soares foi a ganhadora do carro Martha Munhoz ganhou a moto. A promoção foi realizada de 1 a 31 de dezembro no comércio da cidade. A entrega dos prêmios será realizada no dia 19 deste mês.

De acordo com o presidente da ACV, Celso Penha Vasconcelos, a promoção tradicional foi um sucesso e teve um número significativo de adesão dos consumidores. “A entrega de cupons foi feita de duas maneiras, cupom eletrônico e manual, para concorrer aos prêmios. O número expressivo de cupons mostra a adesão de consumidores de toda a região. A premiação de natal foi toda para Votuporanga neste ano”, afirmou.

Segundo o gerente da ACV, Vanderlei Junqueira, ainda no próximo mês será realizada a Semana do Consumidor para aquecer as vendas no comércio. “É uma semana de promoções em fevereiro, assim como acontece em setembro, em que incentivamos os comerciantes a darem descontos atrativos para movimentar as vendas no comércio”, disse. (Colaborou Gabriele Reginaldo)