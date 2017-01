O vereador não gostou das declarações do deputado federal Fausto Pinato em relação às suas falas sobre o hemocentro

publicado em 31/01/2017

O vereador Ali Hassan Wanssa, o Dr. Ali (PV), em discurso na sessão de ontem da Câmara

Daniel Castro

daniel@acidadevotuporanga.com.br





Após discurso avassalador em sua primeira aparição em uma sessão da Câmara Municipal de Votuporanga, o vereador Ali Hassan Wanssa, o Dr. Ali (PV), voltou a tribuna no encontro da noite de ontem. O parlamentar destinou seu discurso ao deputado federal Fausto Pinato, que comentou as declarações feitas por Ali na semana passada.

Dr. Ali explicou que nunca disse que queria a retirada do hemocentro de Fernandópolis, mas sim que gostaria de uma unidade em Votuporanga. No entanto, ele acrescentou que não aceita Pinato “meter o bedelho” onde não foi chamado. O vereador acrescentou que não tem preocupação com a resposta do deputado, porque seu mandato não está preso ao prefeito ou ao presidente da Câmara.

O ex-delegado explicou que não tem nenhum problema com Fernandópolis, e a prova disso é que fez uma indicação para pessoas de Votuporanga terem transporte gratuito para doar sangue na cidade vizinha. Ele afirmou que não gostou da postura do deputado, porque ele não o conhece. “Ele não me conhece, eu não tenho medo de cara feia. Vou seguir dizendo que a minha cidade é a melhor do Brasil”, falou.

Ainda sobre as declarações, ele afirmou que a intenção foi fazer uma exaltação a Votuporanga, e nunca desrespeitar Fernandópolis. “Ele não tem conhecimento sobre biologia. O sangue é universal. Parece mariquinha, ligando e reclamando para o prefeito”, disse.

Dr. Ali pediu ainda para os eleitores da cidade não votarem nos deputados da região até que Votuporanga tenha um hemocentro.

O vereador contou ainda que quer saber do deputado como está Brasília-DF. “Quero que ele explique que o deputado custou R$ 900 mil, quero que ele explique para o trabalhador que ganha R$ 1.200 por mês. Por que eles não começam a cortar na carne?”, comentou.

Por fim, Ali garantiu que debate qualquer assunto com o Pinato. “Eu sempre vou enaltecer o meu povo. Quando ele tinha três anos, eu já prendia bandido. No final, o vereador disse que o Brasil não pode ficar na contramão. “Deputado gastando quase R$ 1 milhão. Se você achar isso certo, minha mãe é a Xuxa”, concluiu.