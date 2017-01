João Miguel Duarte de Niz nasceu às 03h43; Cecília Espada Gonçalves foi o segundo bebê a nascer, às 11h42

publicado em 03/01/2017

João Miguel foi o primeiro a nascer, às 03h43, na Santa Casa

Duas crianças nasceram no primeiro dia do ano em Votuporanga. João Miguel Duarte de Niz foi o primeiro, às 03h43, na Santa Casa de Votuporanga. Já o segundo bebê foi Cecília Espada Gonçalves, que nasceu às 11h42, na Casa de Saúde.

João Miguel Duarte de Niz é o segundo filho da estudante Jaine Duarte da Silva, de 16 anos, de Riolândia. O bebê nasceu de parto cesárea pesando 3,310 kg e medindo 49 cm. A chegada do menino estava prevista para o dia 10 deste mês, mas segundo a mãe, ela começou a sentir dores na noite de sábado (31), que foram se intensificando.

“Foi uma emoção muito grande para mim. A gente estava esperando ele para terça-feira que vem e ele acabou nascendo bem no primeiro dia do ano. Passei o réveillon com dores, mas estou feliz pela chegada do meu filho”, comentou Jaine. Cecília Espada Gonçalves é a primeira filha de Maiara Cristina Espada, 23, e Welinton Tortela Gonçalves, 26. Ela nasceu de parto cesárea pesando 2,480 kg e medindo 46 cm. A chegada de Cecília estava prevista para o dia 16 deste mês. “Recebemos ela 15 dias antes, estávamos muito ansiosos e foi um grande presente de ano novo”, disse Maiara.

