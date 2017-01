Cidade

Dado se reúne com Santa Casa para falar sobre gerenciamento da Saúde

Modelo de gestão criado a partir do convênio firmado com a Organização Social de Saúde resultou em atendimentos com mais qualidade e humanização

publicado em 23/01/2017

O prefeito João Dado esteve com o provedor da Santa Casa, Luis Fernando Liévana, e membros da diretoria do hospital na manhã desta segunda-feira (23/1) para analisar o convênio entre a Organização Social de Saúde (OSS) e Prefeitura. Um aditivo de contrato deve ser assinado ainda nesta semana, garantindo a continuidade do serviço prestado atualmente. Desde 2010 foi firmado um contrato de gestão entre as duas instituições para operacionalização da gestão e execução das atividades nas Unidades de Saúde Municipais, UPA 24 horas (Unidade de Pronto-Atendimento) e SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). O modelo de gestão implantado a partir desta parceria resultou em atendimentos com mais qualidade e humanização, eliminando as filas que se formavam nas madrugadas à espera de consultas. Todos os pacientes são acolhidos nas unidades, aqueles classificados como urgentes ou emergentes passaram a ser encaminhados para as unidades de pronto-atendimento e os outros ganharam a comodidade de agendar previamente suas consultas. Além de trabalhar com a estratégia de Saúde da Família, preconizada pelo Ministério da Saúde, a nova gestão passou a ser informatizada, desta forma, o histórico de cada paciente pode ser acessado em qualquer unidade de atendimento, garantindo agilidade no processo de diagnóstico e tratamento.

Notícia publicada no site: www.acidadevotuporanga.com.br

Endereço da notícia: www.acidadevotuporanga.com.br/cidade/2017/01/dado-se-reune-com-santa-casa-para-falar-sobre-gerenciamento-da-saude-n33447