A equipe já havia participado de um primeiro encontro, na última quarta-feira (28/12), para apresentação individual dos projetos e metas de cada secretaria. O prefeito pontuou que a reunião com a equipe será repetida mensalmente.

“Defendo a união de esforços e a decisão colegiada. É importante que todos os secretários estejam cientes das atividades do grupo e compartilhem suas ideias e responsabilidades sobre cada ação. Dessa forma, unidos e engajados, alcançaremos melhores resultados”, destacou o prefeito.

Ao meio-dia, horário oficial de início do expediente dos servidores e do atendimento ao público nesta segunda-feira, o prefeito recebeu os servidores no pátio do Paço, onde deu as boas-vindas a todos e reforçou a importância do empenho de cada um para a excelência dos serviços municipais.