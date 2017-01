Sargento Heroito Gomes, que assume a chefia de instrução, ouviu do prefeito o compromisso de conclusão das obras do novo TG

publicado em 06/01/2017

Cumprindo cronograma militar, que determina a troca de comando dos Tiros de Guerra a cada dois anos, o subtenente Francisco Bezerra de Souza comunicou oficialmente ao prefeito João Dado, a transmissão do cargo de chefe de instrução para o sargento Heroito da Silva Cursino Gomes, que estava lotado em Porto Murtinho, no Mato Grosso do Sul.

Com esta apresentação, conclui-se o processo de troca de comando, iniciado em dezembro, quando tomou posse frente à 18ª Delegacia do Serviço Militar, o 1º Tenente André Luis Ferreira da Silva.

O prefeito João Dado exaltou o trabalho desenvolvido pelo subtenente Souza e colocou-se à disposição do novo chefe de instrução, principalmente com relação às obras de construção do novo TG, na Vila América. "Foram necessários vários processos para regularização da área e construção das instalações, mas garanto que vou me dedicar firmemente para que ainda este ano, as obras sejam concluídas", disse.

Dado salientou que já determinou ao secretário da Cidade, Marcelino Poli, “que faça o que for necessário para que o atual prédio funcione a contento e possa oferecer condições para que os nossos jovens possam prestar o Serviço Militar", concluiu.

O ex-chefe de instrução, subtenente Souza, que seguirá para Taubaté, para uma nova unidade militar, fez um relato de sua gestão e agradeceu o apoio recebido durante sua chefia. Por sua vez, o Sargento Heroito falou dos seus anseios e da sua expectativa em poder servir a comunidade. "Conto com o prefeito, pois vou receber 50 jovens e quero que isso seja feito da melhor forma possível. A intenção não é formar homens para a guerra, mas formar cidadãos para a vida", assinalou.

O novo chefe de instrução do TG 02-088 deverá concluir até fevereiro o processo de seleção dos 50 jovens que serão matriculados este ano e passar pela formatura de incorporação em março. Ao final do encontro, que contou com a presença do ex-vereador Chino Bolotário, além dos secretários Marcelino Poli (da Cidade) e César Camargo (de Governo), assinalou a particularidade de ter nascido no dia 16 de dezembro, quando é comemorado o Dia do Reservista.





Sargento Heroito