publicado em 12/01/2017

O prefeito João Dado explicou sobre a nova tabela de remuneração dos servidores públicos

A Câmara Municipal de Votuporanga ficou lotada de servidores públicos que ouviram atentamente o pronunciamento do prefeito João Dado. Na tarde de ontem, às 17h30, o chefe do Poder Executivo falou sobre o fim do 14º salário e a nova tabela de remuneração dos funcionários da Prefeitura. O novo reajuste prevê aumento de 8%, porém Dado prometeu pensar em 10%.

A reunião demorou cerca de duas horas e teve de tudo um pouco: aplausos, vaias e servidores mais exaltados. O projeto que decreta o fim do 14º salário deve ser enviado para a Câmara na próxima semana. Além dos servidores, vereadores e secretários acompanharam o encontro.

O primeiro a falar no encontro foi o vereador Hery Kattwinkel, líder do prefeito, que mediou o encontro entre o prefeito e os servidores. Logo em seguida, começou a explanação do gestor público, que ressaltou a importância dos servidores para o bom funcionamento da máquina pública.

Dado fez toda a explicação jurídica sobre o fim do 14º, que é considerado inconstitucional e já foi extinto em várias cidades do pais e citou alguns exemplos: Macedônia, Bilac, Pirapozinho, Vinhedo, Parise, Ilha Solteira e Santa Fé do Sul. Ele ressaltou que, por ser inconstitucional, não há o que fazer. Ao dizer que poderia esperar uma decisão da Justiça, o prefeito logo ouviu a negativa dos trabalhadores.

Já sobre o aumento, segundo a nova tabela de remuneração, a intenção é dar um reajuste de 8% em cada um dos 13 salários do ano, no entanto o chefe do Executivo ouviu reivindicações de um aumento maior. “Se possível, poderia ser estudado um aumento de 10%”, falou o vereador Marcelo Coienca. Por sua vez, Dado concordou em estudar a questão.

O prefeito deixou claro que a nova tabela de remuneração não tem nada a ver com o fim do 14º, e que é apenas uma maneira de valorizar ainda mais os servidores.