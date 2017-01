Pedido foi apresentado em audiência com o chefe da Casa Civil do Governo do Estado

publicado em 25/01/2017

O prefeito de Votuporanga, João Dado e o deputado estadual Carlão Pignatari estiveram em audiência com o secretário chefe da Casa Civil do Governo do Estado, Samuel Moreira, na manhã desta terça-feira (24/01), para solicitar os repasses devidos à Santa Casa de Misericórdia.

De acordo com o prefeito, o hospital, a exemplo das demais santas casas e hospitais filantrópicos, passa por dificuldades financeiras, pois os recursos do governo federal para cobertura dos procedimentos do SUS não são suficientes, restando uma defasagem de aproximadamente 30%.

“A Santa Casa de Votuporanga presta fundamental atendimento ao município e também para mais de 50 cidades da região. É urgente que esta situação seja resolvida em respeito aos funcionários do hospital que tanto se dedicam à função como para os milhares de pacientes que dependem deste serviço”.

Carlão lembrou ao secretário Samuel Moreira que o último pagamento feito pelo Governo do Estado à Santa Casa de Votuporanga aconteceu na semana passada, no valor de aproximadamente R$ 1 milhão, correspondente a 2016.

Além disso, Carlão e Dado solicitaram o repasse das cotas do hospital estruturante, que a Santa Casa tem direito. O título de hospital estruturante é concedido aos hospitais que atendem pelo SUS, são bem avaliados e se tornam referência em atendimentos complexos. Com essa classificação, a Santa Casa de Votuporanga passou a receber um incentivo mensal do governo estadual, de aproximadamente R$ 1 milhão.