Obra será iniciada imediatamente, assim que as chuvas cessarem; convênio com a Usina CofcoAgri também foi firmado na semana passada

publicado em 26/01/2017

Quem percorre diariamente a Estrada Vicinal Adriano Pedro Assi, conhecida como Estrada 27, pode comemorar. O prefeito de Votuporanga João Dado assinou o contrato com a empresa e emitiu a ordem de serviço para início da obra de recuperação da via.

A assinatura foi feita na tarde desta quinta-feira (26/1) durante coletiva de imprensa com a presença do ex-prefeito Junior Marão, que deu início ao processo em 2016, e também do deputado estadual, Carlão Pignatari, colaborador para a liberação de recursos junto ao Governo do Estado, além do Procurador Geral do Município, Douglas Lisboa e dos vereadores.

Em respeito aos motoristas que trafegam pelo local, Dado solicitou agilidade à empresa Noromix Concreto, vencedora da licitação e representada no ato pelo administrador Sérgio Luis Chiquetto. “O prazo previsto em contrato é de um ano, mas acreditamos que se as condições climáticas forem favoráveis é possível que a empresa execute o serviço em seis meses ou até antes”, disse o prefeito.

Obra

O prefeito Dado explicou que uma equipe da Prefeitura já iniciou o trabalho de limpeza e preparação da área para o início das obras que podem começar imediatamente pela empresa responsável, conforme as condições climáticas permitirem. Serão recuperados 19,5 quilômetros no perímetro de Votuporanga, até a divisa com Sebastianópolis do Sul.

Cerca de R$ 5 milhões serão investidos na melhoria, sendo R$ 2 milhões liberados pelo Governo do Estado de São Paulo, R$ 1 milhão pela Prefeitura e outros R$ 2 milhões pela Usina CofcoAgri (Unidade de Sebastianópolis do Sul).