A nova tabela de remuneração dos servidores e o fim do 14º salário devem ser votados na primeira sessão do ano

publicado em 15/01/2017

Segundo o prefeito João Dado, novidades podem surgir essa semana

Daniel Castro

Daniel Castro





A semana pode ser de novi dades em relação ao rea juste dos servidores públicos de Votuporanga. A nova tabela de remuneração prevê aumento de 8%, porém o prefeito João Dado prometeu pensar em 10%. “Quem sabe segunda ou terça-feira haverá alguma coisa de novidade na nossa Votuporanga”, apontou.

O chefe do Executivo explicou que a peça orçamentária para 2017 é bastante complexa em relação a algum recurso que possa ser utilizado, no entanto ele pretende estudar com muito carinho e sensibilidade o aumento. “Quem sabe segunda ou terça-feira haverá alguma coisa de novidade na nossa Votuporanga”, apontou.

Dado explicou que sua então chapa registrou em cartório um documento, em agosto do ano passado, que é o plano de governo. Nessas diretrizes, consta a “revalorização dos servidores públicos. Assim, quando a decisão judicial chegou até o prefeito e ele foi obrigado a extinguir 212 cargos em comissão, ele automaticamente criou mais de 200 funções de confiança, exercidas privativamente por funcionários públicos. A medida foi o primeiro passo da valorização.

A segunda ação para valorizar os trabalhadores, acrescentou o gestor público, é estabelecer uma nova estrutura salarial, uma nova tabela de remuneração para os servidores. A intenção é enviar o projeto para a Câmara Municipal essa semana. “Essa nova tabela não tem nenhuma influência com a questão do reajuste anual previsto na Constituição Federal e que é concedido para os servidores recuperarem o poder de compra”, esclareceu.

Dado destacou que cerca de 400 servidores participaram da reunião com ele na Câmara e de todos os presentes somente dois foram contrários as propostas do prefeito. “Isso nos dá a tranquilidade para trabalhar e a certeza de que o servidor público da nossa terra está compreendendo que a nossa ação é revalorizá-lo”, observou.

Ainda segundo o chefe do Executivo, a revalorização é também um estímulo para que o funcionário siga prestando um bom trabalho para a população. Ele reforçou que quer mostrar para todos um estilo novo de governar, uma maneira coletiva. “Veja que fizemos uma votação simbólica, mas foi feita uma votação, uma apreciação da vontade que estava lá no íntimo das pessoas”, disse.

Com a aceitação das novas medidas, analisou o prefeito, mais itens do plano de governo são consolidados. Ele também pretende mostrar para o cidadão que a sua intenção é fazer tudo de maneira muito séria, honesta transparente e democrática.