Única empresa patenteada no Brasil para fabricar produtos em platina será instalada em Votuporanga

publicado em 04/01/2017

O prefeito João Dado já começou sua gestão com boas notícias na área de geração de empregos. Na manhã desta quarta-feira (4/1), ele recebeu os empresários da Oregon Labware Scientific Solutions em seu gabinete, acompanhado do novo secretário de Desenvolvimento Econômico, Rolando Nogueira. A empresa instalará uma unidade em Votuporanga com expectativa de gerar 20 vagas de trabalho.

Com duas unidades na capital paulista e uma no interior, a companhia desenvolveu uma técnica inédita de purificação de lítio, utilizado como matéria-prima de seus produtos. Além de atuar no mercado interno, a Oregon Labware também exporta para outros países. O prefeito acredita que o novo empreendimento trará tecnologia avançada para o município. “Será um grande upgrade na nossa qualidade industrial”.

O secretário de Desenvolvimento Econômico explicou que a empresa terá incentivos fiscais para sua instalação. “A área será cedida pela Prefeitura, com projeto já aprovado pelo Conselho de Desenvolvimento Econômico, por meio da lei de incentivos fiscais que temos no município. Além disso, também ofereceremos suporte para o treinamento dos profissionais, por intermédio do Posto de Atendimento do Trabalhador”, disse Rolando Nogueira.