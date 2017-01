No início deste ano, foram retomadas as entregas dos produtos às cooperativas e, consequentemente às entidades assistenciais

publicado em 16/01/2017

As cooperativas de agricultura de Votuporanga estão otimistas em relação à continuidade dos projetos de aquisição de alimentos. Já no início deste ano, foram retomadas as entregas dos produtos às cooperativas e, consequentemente às entidades assistenciais.

O projeto foi retomado no final do ano passado, por intermédio do ex-vereador Osvaldo Carvalho e o vereador Marcelo Coienca, junto à diretoria da Conab (Companhia Nacional de Abastecimento).

As cooperativas receberam os produtos hortifrúti no último dia 4, e a entrega feita pelo Banco de Alimentos do Município no dia seguinte. Neste novo convênio, a Conab autorizou às duas cooperativas de agricultura familiar, Coapinsp e Codafavo foram contempladas com a liberação de mais de R$ 1.200.000,00, para a continuidade do PAA, Programa de Aquisição de Alimentos, pelo Governo Federal.

No início da entrega, o vereador Marcelo Coienca (PMDB) esteve no Banco de Alimentos, juntamente com o ex-vereador Osvaldo Carvalho.

Para o vereador Marcelo, "garantimos assim, a geração de emprego no campo, maior renda ao pequeno produtor e com certeza o repasse de alimentos de primeira qualidade as nossas entidades assistenciais", disse.

O ex-vereador Osvaldo parabenizou os envolvidos no projeto "parabéns a todos envolvidos, em especial aos diretores das cooperativas familiares, que estão todas as semanas, repassando ao banco de alimentos volumes expressivos de hortifruti que vão direto a mesa dos mais necessitados", disse.

O Programa de Aquisição de Alimentos é gerenciado pela Secretaria Municipal de Assistência Social, que possui o cadastro de todas as entidades filantrópicas do município e região que são beneficiadas com o recebimento dos alimentos.