Com essa mudança, as pessoas terão mais oportunidades de conquistar uma vaga em uma das unidades do complexo

publicado em 26/01/2017

Buscando a melhoria na organização dos currículos que chegam até o Complexo Santa Casa, o setor de Recrutamento e Seleção, fez uma modificação na forma de recebimento. Atualmente, os currículos são enviados por e-mail ou entregues pessoalmente na Instituição, porém, a partir do dia 01 de fevereiro para concorrer a uma vaga no Complexo Santa Casa de Votuporanga, será necessário fazer um cadastrado por meio do site: www.santacasavotuporanga.com.br.





Com essa mudança, as pessoas terão mais oportunidades de conquistar uma vaga em uma das unidades do complexo, já que o banco de dados ficará digitalizado, facilitando o acesso das informações de candidatos a novas vagas, além do cadastro ser unificado.





As unidades que fazem parte do complexo são: Santa Casa, SanSaúde, AME de Votuporanga, Jales e Santa Fé do Sul, Farmácia de Alto Custo, Consultórios Municipais, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24 horas), Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) e Núcleo de Atenção à Saúde (NAS).





Para realizar o cadastro basta clicar em “envie seu currículo” e preencher todos os campos. Automaticamente, o setor de Recrutamento e Seleção receberá o currículo digital. Caso necessite de mais informações entre em contato pelo telefone 017 3405-9133, ramal 161 ou 289.