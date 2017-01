Após a posse do prefeito, vice e vereadores eleitos, a Câmara Municipal de Votuporanga realizou a eleição para a mesa diretora do Poder Legislativo

publicado em 03/01/2017

Missionária Edinalva, Vilmar, Hery Kattwinkel, Osmair, Rodrigo Beleza e Daniel Davi

Daniel Castro

daniel@acidadevotuporanga.com.br





Após a posse do prefeito, vice e vereadores eleitos, a Câmara Municipal de Votuporanga realizou a eleição para a mesa diretora do Poder Legislativo. Com ampla maioria, Osmair Luiz Ferrari (PP) foi eleito presidente.

Também foram eleitos o vice-presidente Rodrigo Beleza (SD), o segundo vice Daniel Davi (PV), o secretário Hery Kattwinkel (PTC), o segundo secretário Vilmar da Farmácia (PV) e a terceira secretária Missionária Edinalva (PRB). Somente para o cargo de presidente houve votos diferentes. O vereador Silvio Carvalho de Souza, o Silvão (PSDB), votou nele próprio, e Vander Marcelo Coienca (PMDB) se absteve.

Participaram da votação os vereadores empossados: Leonardo da Silva Brigagão (PTC), Osmair Luiz Ferrari (PP), Daniel David (PV), Missionária Edinalva Azevedo (PRB), Ali Hassan Wanssa (PV), Silvio Carvalho de Souza (PSDB), Vander Marcelo Coienca (PMDB), Vilmar Ferreira da Silva (PV), Rodrigo Antonio Barros Vieira da Silva, o Rodrigo Beleza (SD), Hery Waldir Kattwinkel Junior (PTC), Emerson Pereira (SD), Serginho da Farmácia (SD), Gilmar Aurélio, o Gaspar (SD) e Douglas Lisboa (PSDB).