Na tarde de ontem, na Câmara, o prefeito João Dado apresentou aos vereadores os projetos para adequação dos cargos

publicado em 03/01/2017

O prefeito João Dado apresentou os projetos para adequação dos cargos públicos

Daniel Castro

daniel@acidadevotuporanga.com.br

O prefeito de Votuporanga, João Dado, apresentou na tarde de ontem aos vereadores três projetos de lei de autoria do Poder Executivo para adequação de cargos na Prefeitura. As propostas serão votadas em uma sessão extraordinária, que será realizada quinta-feira (5), às 17h. De acordo com ele, com a estruturação organizacional, o impacto orçamentário será de R$ 2.471 milhões anual na folha de pagamento dos cargos em comissão. De R$ 16,9, reduzirá para R$ 14,5. A reunião de ontem ocorreu na Câmara Municipal, às 16h, e contou com a presença de todos os vereadores: Leonardo da Silva Brigagão (PTC), Mehed Meidão (PSD), Osmair Ferrari (PP), Daniel David (PV), Missionária Edinalva Azevedo (PRB), Ali Hassan Wanssa (PV), Silvio Carvalho de Souza, o Silvão (PSDB), Vander Marcelo Coienca (PMDB), Vilmar Ferreira da Silva, o Vilmar da Farmácia (PV), Rodrigo Antonio Barros Vieira da Silva, o Rodrigo Beleza (SD), Hery Kattwinkel (PTC), Emerson Pereira (SD), Serginho da Farmácia (SD), Gilmar Aurélio, o Gaspar (SD) e Douglas Lisboa (PSDB).