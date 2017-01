Valentim Gentil tem agora o presidente da Câmara Municipal mais jovem da história do município, eleito por unanimidade pelos demais vereadores

publicado em 03/01/2017

Rafael Nixon (PSDB), de 26 anos, foi eleito por unanimidade no último domingo, dia 1°

Aline Ruiz

aline@acidadevotuporanga.com.br





Valentim Gentil tem o pre sidente da Câmara Mu nicipal mais jovem da história do município. Rafael Nixon (PSDB), de 26 anos, foi eleito por unanimidade no último domingo, dia 1°, durante a sessão solene de posse do prefeito, vice e vereadores. Apaixonado por política, Rafael tem agora um novo desafio pela frente e a sua meta é transformar a Casa de Leis em um local independente, mas mantendo sempre a harmonia com os poderes Executivo e Judiciário.

A Mesa Diretora do Legislativo para o biênio 2017/2018 foi eleita pelos vereadores por unanimidade e ficou da seguinte forma: Presidente – Rafael Nixon Pereira Marques; vice-Presidente – Izaquiel Alves da Silva; 1º secretário – Sérgio Ferreira Dias e 2º secretário – Lucas Roberto de Oliveira.

Para Rafael Nixon, ter mais jovens dentro da política é o que traz esperança para transformar o Brasil em um país melhor. “O que mais precisamos agora neste momento de crise que estamos passando é de mais jovens que trabalhem em prol da política brasileira. Precisamos de novas ideias e propostas”, falou.

O presidente eleito do Legislativo falou ainda sobre a independência que quer alcançar dentro da Casa de Leis. “Quero que a Câmara funcione como um poder independente, mas que não deixe de existir harmonia e comunicação entre os poderes Executivo e Judiciário”, revelou.

Sobre as metas da Câmara para este ano, Rafael disse que está aguardando o balanço da Prefeitura para se pautar. “Ainda não sabemos qual a real situação do Executivo, que no momento está fechado para balanço. Então estamos aguardando esses número para dar início no trabalho que iremos desenvolver no decorrer dos anos”, disse.





Carreira

A carreira política do estudante começou em 2004, aos 13 anos, quando se elegeu presidente do Grêmio Estudantil da Escola Estadual Cícero Usberti, com 411 votos. Depois disso, Nixon tomou gosto pela política e não parou. No mesmo ano se elegeu prefeito-mirim de Valentim Gentil e três anos depois foi eleito deputado do Parlamento Jovem da Assembléia Legislativa de São Paulo

Rafael é formado em Jornalismo e Direito. Ele foi eleito pela primeira vez como vereador em 2008, quando também recebeu o título de vereador mais jovem da cidade, com apenas 18 anos. Conquistou a reeleição em 2012 e depois em 2016.