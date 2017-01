Uma das grandes novidades é a reformulação do projeto pedagógico do Ensino Médio, por meio da inserção de ferramentas tecnológicas

publicado em 31/01/2017

O Colégio Unifev retomou as aulas na manhã desta segunda-feira (dia 30). Além da oferta da Educação Infantil e a inauguração de suas novas instalações, na Cidade Universitária, a Escola tem feito mudanças significativas no que diz respeito ao Ensino Médio, como a inserção de ferramentas tecnológicas no processo de ensino-aprendizagem.

As novidades foram apresentadas pela coordenadora do Ensino Médio, Profa. Ma. Nínive Daniela Guimarães Pignatari, durante a aula inaugural, realizada no Auditório da Cidade Universitária.

De acordo com Nínive, que também é docente da UNIFEV e responsável pelo Setor de Educação a Distância (EAD) da Instituição, cada professor do Colégio terá acesso a uma sala de aula virtual. “Assim, os alunos poderão fazer tarefas online e participar de cursos e atividades complementares. O objetivo é facilitar e estimular a aprendizagem deles”, explicou.

Outra importante novidade citada pela coordenadora é a implantação de novas propostas que visam a preparar os estudantes para os vestibulares, como os projetos “Pipoca” e “Unifev Debate”.

“Nossos alunos precisam estar cientes das principais transformações referentes aos processos seletivos de grandes universidades, tais como provas orais, entrevistas de candidatos e cartas de apresentação e intenção, entre outros requisitos. Além disso, eles receberão orientação específica para cada vestibular e participarão de projetos voltados ao direcionamento de carreiras”.

A programação das aulas inaugurais segue até esta terça-feira (dia 31). Com o objetivo de melhor integrar os estudantes, os encontros também envolverão os alunos do Ensino Fundamental (1º ao 9º ano).