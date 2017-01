Evento marca as comemorações do aniversário de 40 anos da Escola, juntamente com o lançamento da Educação Infantil

publicado em 26/01/2017

A Fundação Educacional de Votuporanga (FEV) e o Colégio Unifev inauguram, nesta sexta-feira (dia 27), às 17 horas, as novas instalações da Escola, na Cidade Universitária.

O evento marca as comemorações do aniversário de 40 anos do Colégio Unifev, (20/12), juntamente com o lançamento da Educação Infantil, destinada a crianças com 4 e 5 anos.

Na oportunidade, a placa alusiva à data e ao novo prédio, será descerrada na presença de autoridades locais e acadêmicas, representantes do Conselho de Curadores da FEV e da comunidade em geral, gestores, professores e colaboradores de toda a Instituição.

A partir da próxima segunda-feira (dia 30), o Colégio Unifev funcionará integralmente no novo local. Até o ano passado, apenas o Ensino Médio estava alocado na Cidade Universitária.

As novas instalações contemplam 400 m² de salas de aula, espaços de leitura e arte, brinquedoteca, playground e uma horta, entre outros ambientes de convivência e recreação. O investimento total foi de R$ 396.429,46.

De acordo com a diretora do Colégio Unifev, Profa. Esp. Terezinha Joana de Carvalho Amaral, a mudança foi planejada com o objetivo de garantir o melhor atendimento dos alunos.

“Tudo foi minuciosamente feito para que os nossos queridos estudantes se sintam acolhidos e à vontade. Os espaços são amplos e completos, para que possamos continuar oferecendo a eles educação de excelente qualidade, por meio de um corpo docente bem preparado e qualificado. Este é o início de um novo ciclo de conquistas e aprendizados, além de muitos desafios”, destacou.

Para o Diretor-Presidente da FEV, médico-veterinário Dr. Celso Luiz Alves dos Santos, as novidades para 2017 reafirmam a dedicação e o compromisso da Diretoria com o Colégio UNIFEV e toda a sua trajetória.