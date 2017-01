Evento, que aconteceu na última sexta-feira (dia 27), reuniu autoridades e representantes da comunidade interna e externa

publicado em 30/01/2017

O Colégio Unifev já iniciou as aulas de 2017 com “pé direito” e casa nova, na manhã desta segunda-feira (dia 30), após a cerimônia de inauguração de suas novas instalações, na Cidade Universitária, na última sexta-feira à tarde (dia 27).

O evento, que também marcou o lançamento da Educação Infantil (para crianças de 4 e 5 anos) e as comemorações dos 40 anos da Escola, celebrado em 20 de dezembro de 2016, reuniu autoridades e representantes da comunidade interna e externa.

De acordo com o Diretor-Presidente da Fundação Educacional de Votuporanga (FEV), mantenedora do Colégio, médico-veterinário Dr. Celso Luiz Alves dos Santos, o investimento em salas de aulas, espaços de leitura e arte, brinquedoteca, playground e horta, entre outros ambientes de convivência e recreação, foi de R$ 396.429,46.

“É importante ressaltar que toda a obra á está quitada. Mais significativo que o seu valor é a sua ação. Investir em educação é algo primordial em nosso cenário atual. O ensino é uma ferramenta fundamental para transformar a sociedade, e são os professores, os responsáveis por nos orientar e apoiar durante esses caminhos árduos, mas gratificantes. Agradeço o apoio de todos, principalmente, dos nossos parceiros, como a Prefeitura de Votuporanga, a Câmara Municipal e a Santa Casa, por toda a atenção e carinho conosco”, afirmou.

Para a diretora do Colégio Unifev, Profa. Esp. Terezinha Joana de Carvalho Amaral, a inauguração da nova Escola representa a realização de um grande sonho. “Obrigada aos colaboradores, que com tanto amor se dedicaram para que esse dia chegasse, e ao presidente da FEV, Dr. Celso. Há 29 anos, faço parte desta história. Concluímos que a Educação Infantil era essencial para o nosso crescimento. Afinal, é neste momento que tudo se inicia, são os primeiros passos para uma trajetória de sucesso, e nós queríamos estar presentes nessa importante fase de formação de um cidadão”, contou.

Em seu breve discurso, a Secretária Municipal de Educação, Profa. Dra. Encarnação Manzano, que é docente da UNIFEV e, na ocasião, representou o prefeito de Votuporanga, João Dado, falou sobre a relevância do momento. “Em nome do Poder Executivo, eu queria cumprimentar a família UNIFEV por mais essa vitória. Já somos referência na formação de profissionais e, agora, nos tornaremos essenciais para a primeiríssima infância. É uma missão nobre, cuidar das nossas crianças, isso reafirma a preocupação da Escola em construir um futuro melhor. Parabéns pela iniciativa!”.

RECORDAÇÕES

Ao final da cerimônia, que ainda contou com os descerramentos das placas de inauguração do Bloco Infantil e de lançamento da Pedra Fundamental da Escola, além de a colocação de uma cápsula do tempo, contendo documentos, fotos, materiais promocionais e homenagens à primeira turma de 1976 e aos estudantes atuais do Colégio, houve um momento de recordações, promovido por ex-alunos e docentes da casa.

O Reitor do Centro Universitário de Votuporanga, Prof. Dr. Rogério Rocha Matarucco, e a Secretária Municipal de Cultura e Turismo e docente da Instituição, Profa. Ma. Silvia Brandão Cuenca Stipp, relembraram experiências vividas durante o Ensino Médio. Na ocasião, o ex-presidente da FEV e ex-reitor da UNIFEV, Armando D'Avóglio, que também foi professor do Colégio, compartilhou com os demais a emoção de estar presenciando o crescimento da Escola.