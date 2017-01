O vereador Marcelo do PMDB disse que houve negociatas e interferência externa na escolha do presidente da Câmara

publicado em 24/01/2017

O discurso do vereador Marcelo Coienca (PMDB) foi o mais apimentado da noite

Daniel Castro

Na 1ª Sessão Ordinária de 2017, na noite de ontem, o tom da maioria dos discursos foi tranquilo, no entanto a fala do vereador Marcelo Coienca (PMDB) destoou do restante. Segundo o parlamentar aconteceram negociatas e interferências externa que influenciaram na escolha do presidente da Câmara Municipal de Votuporanga. O presidente, Osmair Ferrari (PP), e o líder do prefeito na Casa, Hery Kattwinkel (PTC) negaram.

Em seu pronunciamento, Marcelo Coienca destacou que não concorda com negociatas e interferências externas. “Nós somos poderes independentes”, alegou. O vereador garantiu que houve negociatas com partidos e até com o Poder Executivo, porém em nenhum momento citou o nome do prefeito João Dado (SD). O vereador lembrou que 27% dos vereadores eleitos viraram secretários.

O peemedebista acrescentou ainda que optou por se abster do voto justamente por conta das suas alegações. Em parte do discurso destinada ao presidente Osmair, o legislador disse não ter nada contra o chefe do Legislativo. Ele contou que na sua campanha sempre defendeu que “se queremos mudança, devemos começar por cada um de nós”. “Eu não concordo em dizer que política é assim mesmo. Isso é falta de respeito”, esbravejou.

Para amenizar, Marcelo até elogiou o prefeito Dado, que, segundo ele, logo após a eleição o parabenizou. “Eu disse para remarmos juntos. Dado não foi meu candidato, mas desde o início ele me disse que situações de campanha ficam para trás”, comentou.

Logo após a fala do peemedebista, Osmair usou a palavra e garantiu que não faz negociata com nenhum partido político. Quem também comentou a questão foi o vereador Hery Kattwinkel. Conforme o líder do prefeito, não houve influência do chefe do Executivo na escolha da presidência da Casa.