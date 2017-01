. Ao chegar no local, a equipe do Água Santa já estava em treinamento no campo

publicado em 27/01/2017

Da redação





A Votuporanguense foi surpreendida na tarde de hoje, véspera da estreia do time no Campeonato Paulista da Série A2. Por conta das chuvas, o CAV teve que transferir o treino da Arena Plínio Marin para o campo do Clube dos 40. Ao chegar no local, a equipe do Água Santa já estava em treinamento no campo.





Impedidos de treinar, os jogadores da Alvinegra retornaram ao ônibus para voltar ao alojamento da Arena Plínio Marin. A situação revoltou a diretoria do CAV, que afirmou pagar um aluguel mensalmente para uso do campo para treinamentos. Segundo entrevista do técnico Ito Roque na tarde de ontem, a intenção era treinar os últimos ajustes e jogadas de bola parada.