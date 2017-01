O 4GMax já está em fase de implementação na cidade de Votuporanga

publicado em 08/01/2017

Daniel Castro

Daniel Castro





Oficialmente a tecnologia 4G da operadora Claro ainda não está funcionando em Votuporanga, no entanto clientes com aparelhos compatíveis para o 4GMax da companhia já conseguem acesso à tecnologia.

A operadora esclareceu ao A Cidade que o 4GMax já está em fase de implementação na cidade de Votuporanga. “Sendo assim, os clientes da operadora, que possuem aparelhos compatíveis com a tecnologia já conseguem experimentar o serviço desde dezembro”, explicou. A região está no plano de metas de cobertura, e a Claro lançará o 4G, oficialmente, ainda este ano”, explicou.

Conforme a companhia, o 4GMax da Claro permite o acesso à internet em altíssima velocidade e a “melhor experiência em recursos como games multiplayers, videoconferência ou streaming de vídeo”. Todos os assinantes da operadora, com aparelhos compatíveis, têm acesso ao 4GMax, sejam pré-pago, pós-pago ou controle, sem nenhum custo adicional. “Para usufruir dos benefícios, basta o usuário estar em um local com cobertura e ter um aparelho compatível”, resumiu.