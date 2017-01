Nesta segunda-feira (30), os 12 Centros de Educação Municipal (CEM) que atendem alunos do 1º ao 9º ano retomam as atividades escolares

publicado em 29/01/2017

No primeiro dia do ano letivo, as escolas do ensino fundamental desenvolvem o projeto “Primeiro dia de Aula”

Nesta segunda-feira (30), os 12 Centros de Educação Municipal (CEM) que atendem alunos do 1º ao 9º ano retomam as atividades escolares após o período de descanso. De acordo com a Secretaria da Educação da Prefeitura de Votuporanga, cerca de 3,5 mil estudantes são aguardados para o início ou retorno à rotina de estudos.

No primeiro dia do ano letivo, as escolas do ensino fundamental do município desenvolvem o projeto “Primeiro dia de Aula”, promovendo atividades recreativas, com oficinas de pinturas, contação de histórias, jogos, brincadeiras e um tipo de alimentação mais diferenciada, é o que explica a secretária da Educação do município, Encarnação Manzano. “Cada unidade escolar, reconhecendo a preferência dos seus estudantes, colocará em prática as ideias por meio de dinâmicas e atividades de integração para a readaptação das crianças e adolescentes à rotina escolar e fortalecimento do vínculo aluno-professor após as férias”, conta.