publicado em 20/01/2017

Curta “Thomás Tristonho” será exibido das 18h às 18h20

O Centro de Cultura e Turismo recebe hoje, durante todo o dia, quatro exibições de filmes por meio da Secretaria de Cultura e Turismo de Votuporanga, em parceria com o Museu da Imagem e do Som (Ponto MIS). As atividades são gratuitas e tem classificação livre para a população.

O primeiro filme começa a partir das 10h. “As Bicicletas de Belleville” mostra todo o sacrifício de uma avó para reencontrar seu neto amado. Champion (Michel Robin) é um menino solitário, que só sente alegria quando está em cima de uma bicicleta. Percebendo a aptidão do garoto, sua avó começa a incentivar seu treinamento para fazê-lo um verdadeiro campeão e poder participar da Volta da França, principal competição ciclística do país. Porém, durante a disputa, Champion é sequestrado. Sua avó e seu cachorro Bruno partem então em sua busca, indo parar em uma megalópole localizada além do oceano, chamada Belleville. A animação foi indicada a dois Oscars.

A segunda exibição é do filme “Garoto Cósmico”, das 14h as 15h20. Lançado em 2008, o filme tem participação de diversos atores e cantores brasileiros, como Arnaldo Antunes, Vanessa da Mata, Wellington Nogueira e Belchior. Além da diversão, o Garoto Cósmico oferece brincadeiras com cores, sons e formas, que instigam a curiosidade e a imaginação infantil.

A terceira exibição é do curta “Thomás Tristonho”, das 18h às 18h20. Thomás Tristonho cresceu acreditando ter o poder de entristecer tudo o que tocava. Ao conhecer Isabella, o toque de Thomás é desejado mais do que nunca e a única maneira de fazê-la feliz será assumindo o risco de deixá-la triste.

Para encerrar o dia no Parque da Cultura, o filme “Retratos Anônimos” é exibido a partir das 18h30. Por que capturar imagens de pessoas anônimas? Por que alguém dedica uma vida inteira a ver um segundo na vida de um desconhecido? De maneira poética e sensível, Fabien Breuvart fala sobre amor, arte e sobre perceber a verdadeira beleza de um instante. Uma vida dedicada a retratos anônimos.

