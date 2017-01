De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, atualmente a faixa etária mais acometida pela doença é a adulto jovem

publicado em 18/01/2017

A Secretaria Municipal de Saúde disponibiliza a vacina contra a caxumba de forma gratuita

Da redação





Nos primeiros dias do ano, a Secretaria de Saúde de Votuporanga registrou 11 casos confirmados de caxumba na cidade. Segundo a pasta, atualmente, a faixa etária mais acometida é a adulto jovem. A Secretaria ainda afirmou que após o registro da doença, o caso é acompanhado para ser realizado o bloqueio vacinal nos familiares e no local de trabalho da pessoa infectada.

Para se evitar o contágio da doença, a Secretaria alerta para a vacinação por meio da tríplice viral, disponibilizada gratuitamente em todas as unidades de saúde, que protege conta a caxumba, rubéola e sarampo.

“O esquema completo infantil é feito com a primeira dose, aos 12 meses de vida. Aos 15 meses, é aplicada a segunda dose juntamente com a vacina contra a varicela. Para pessoas até 29 anos a imunização é dividida em duas doses. Entre 30 e 49 anos a dose é única”, explicou a pasta.

Caxumba

A caxumba é altamente contagiosa e transmitida facilmente pelo ar e pelo contato direto com as secreções das vias aéreas da pessoa infectada. Entre três e nove dias depois do contato, iniciam-se os primeiros sintomas, como inchaço e dor nas laterais do pescoço, logo abaixo do maxilar.

A indicação é que pessoas que apresentam os sintomas da doença evitem ambientes fechados, não façam a automedicação e procurem as unidades de pronto atendimento – UPA 24 h (Unidade de Pronto Atendimento) ou o mini hospital do Pozzobon “Fortunata Germano”.

(Colaborou Gabriele Reginaldo)