publicado em 23/01/2017

Fábio Ferreira

O Departamento de Marketing da Votuporanguense anuncia hoje o início das vendas do novo programa de sócio-torcedor para o Campeonato Paulista da Série A2. Serão oferecidos três pacotes para compra de ingressos antecipada com descontos dos nove jogos do time na Arena Plínio Marin. Os torcedores que aderirem ao programa terão um cartão com código de barra dos ingressos de todos os jogos.

Para o setor da arquibancada atrás do gol será oferecido o pacote de nove jogos por R$ 100. Assim, o torcedor ganhará um desconto de cerca de R$ 4 por jogo. Sem o sócio-torcedor, todos os jogos em casa no setor ficaria R$ 135.

Já para o setor da arquibanca lateral o preço do pacote fica em R$ 200 com o cartão de sócio-torcedor. Com o pacote, se comparecer a todos os jogos na Arena, o torcedor terá uma economia de R$ 70. Também será oferecido o plano para o setor de camarotes no valor de R$ 300. O Departamento de Marketing destacou que além de vantajoso ao torcedor, o novo programa de sócio-torcedor é uma forma de ajudar a equipe financeiramente.