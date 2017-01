As camisetas foram confeccionadas e serão comercializadas pela Poly Sport

publicado em 27/01/2017

Uniformes 1 e 2 da Votuporanguense para a temporada 2017

Fábio Ferreira





O Clube Atlético Votuporanguense enfim divulgou o novo uniforme para a temporada 2017. Como de tradição, o clube manteve o segundo uniforme listrado em preto e branco, mas inovou na camisa do primeiro uniforme com duas faixas, uma cinza e outra preta, em cima do escudo. As camisetas serão vendidas a R$ 79,90.

Entre os patrocinadores estampados no novo uniforme estão: Guaraná Poty, Supermercado Laranjão e Siamar (na frente), Grupo Pacaembu (mangas), Grupo Garfu’s, Sicredi e Escola Passo a Passo (nas costas).