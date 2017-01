A gincana encerra na próxima sexta-feira (27), com uma confraternização

publicado em 18/01/2017

Atividades acontecem em duas semanas na Instituição, envolvendo crianças e adolescentes de seis a 15 anos

A Casa da Criança de Votuporanga recebeu as crianças e adolescentes nesta segunda-feira (16) com gincana e muitas brincadeiras. O objetivo é promover a integração com ações coletivas, desenvolvendo suas habilidades com muita diversão.

A gincana acontece em duas semanas, com atividades nos períodos da manhã e tarde. Os monitores dividiram os alunos em equipes. Cada tarefa executada rende pontos para os grupos, que integram ranking.

No cronograma, brincadeiras como corrida de saco, futebol, vôlei, caça-tesouros, concurso de dança, circuitos e muito mais. “Planejamos atividades em que as crianças possam conhecer os novos colegas e a nossa instituição. Além disso, eles reforçam seus vínculos e aprendem mais sobre união e amizade em um ambiente amistoso de cooperação e superação”, disse a presidente da Casa da Criança, Eliane Baltazar Godoi.

Para o professor Pablo Kroetz, um dos responsáveis pela gincana, as atividades colaboram também com a saúde das crianças. “Queremos exercitar todo o corpo de maneira lúdica e divertida, apresentando brincadeiras mais antigas a uma geração mais voltada para o celular e videogames”, afirmou.

A gincana encerra na próxima sexta-feira (27), com uma confraternização. A melhor equipe será premiada.