publicado em 06/01/2017

Em comemoração ao Dia de Reis, celebrado nesta sexta-feira (6), a Capela Santos Reis realiza hoje a missa em ação de graças. Ela será presidida pelo padre Geomar Alves dos Santos, a partir das 19h30, na Capela, localizada na rua Abílio Dutra, s/n, Vila Paes. Logo após, haverá a ‘Noite do Pastel’ com show de prêmios, no salão ao lado da capela.

Em preparação a data, os fieis participaram de uma programação especial. Na terça-feira (3) foi promovida a missa com o tema ‘Reis Magos’. Na quarta-feira (4) foi presidida a missa com o tema ‘José e Maria’. Já nesta quinta-feira (5) foi celebrada a missa com o tema ‘Jesus Luz do mundo’.





Dia de Reis

Segundo a tradição cristã, o dia 6 de janeiro é o dia em que é comemorado o Dia de Santos Reis. Esta data seria o dia em que Jesus Cristo recém-nascido recebeu a visita de “alguns magos do oriente”. Nesta data, ainda, encerram-se para os católicos os festejos de natal, sendo o dia em que são desarmados os presépios e são retirados todos os enfeites da festividade.

A data marca, para os católicos, o dia para a veneração aos Reis Magos, que a tradição surgida no século VIII converteu nos santos Belchior, Gaspar e Baltazar.

A história dos Reis Magos diz que eles esperavam pelo Salvador. Deus os recompensou pela retidão com uma maravilhosa estrela guia, reconhecida pela sabedoria de suas mentes como o sinal a ser seguido, para orientação dos seus passos até onde se achava o Menino Jesus.

Foram eles que mostraram ao mundo o cumprimento da profecia de séculos, chegando no palácio do rei Herodes, de surpresa e perguntando “pelo Messias, o recém-nascido rei dos judeus”. Nesta época aquele tirano reprimia a população pelo medo, com ira sanguinária. Mas os Reis Magos não o temeram, prosseguiram sua busca e encontraram o Menino Jesus.

A Bíblia diz que os Reis Magos chegaram à casa e viram o Menino Jesus com sua Mãe. Isto porque José já tinha providenciado uma moradia muito pobre, mas mais apropriada, do que a gruta de Belém onde Jesus nascera. Ali, os reis magos, depois de adorar o Messias, entregaram os presentes: ouro, incenso e mirra. O ouro significa a realeza de Jesus; o incenso, sua essência divina e a mirra, sua essência humana. Prestada a homenagem, voltaram para suas nações, evitando novo contato com Herodes, como lhes indicou o anjo do Senhor.

