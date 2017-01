Após as matérias receberem os pareceres jurídicos serão enviados para discussão e votação no plenário pelos vereadores

publicado em 04/01/2017





A Câmara Municipal de Votuporanga realiza nesta quinta-feira, dia 5, a sua primeira sessão extraordinária do atual ano legislativo, sob o comando do vereador Osmair Ferrari e os demais colegas vereadores.





Os vereadores se reúnem extraordinariamente às 17 horas, no plenário "Drº Octávio Viscardi" - sede do Poder Legislativo e estarão na pauta de votação os projetos de lei do Executivo que tratam sobre a ampla reforma administrativa dentro da Prefeitura e suas respectivas secretarias de governo.





No período da manhã, no plenarinho do Legislativo os vereadores se reúnem para apresentarem os pareceres técnicos de cada Comissão Permanente recém-nomeada. Após as matérias receberem os pareceres jurídicos serão enviados para discussão e votação no plenário pelos vereadores.





Os projetos foram protocolados pelo próprio prefeito João Dado na última segunda-feira, às 16 horas, ao presidente da Casa - Osmair Ferrari e demais vereadores. Durante quase duas horas, Dado fez uma ampla explanação técnica das matérias e entregou cópias dos documentos a todos os vereadores e aguarda pela votação nesta quinta-feira.





O Executivo depende da aprovação das propostas pelos vereadores para colocar em prática as mudanças necessárias que o prefeito Dado anunciou a imprensa, como a extinção de cargos em comissão e a nomeação de sua equipe de governo.