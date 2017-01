Entenda os projetos aprovados





1- Dispõe sobre a estruturação organizacional da Prefeitura

A lei que reorganiza a Administração Municipal atende decisão judicial expedida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que tornou inconstitucional todos os cargos em comissão da estrutura organizacional da Prefeitura de Votuporanga. O prefeito João Dado, portanto, segue a determinação imposta pelo TJ.

Nela estão dispostas as finalidades e atribuições dos Órgãos da Administração Direta e Indireta, bem como atribuições e formas de provimento de todos os cargos em comissão e das funções de confiança - sendo as funções de confiança destinadas exclusivamente aos servidores públicos concursados e efetivos.

Com a estruturação, o impacto financeiro e orçamentário será negativo na ordem de R$ 2.471.168,61 ano, trazendo economia aos cofres públicos.





2- Altera e acrescenta dispositivos à Lei Complementar nº 215 de 05 de julho de 2012 - Estatuto e Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público do Município de Votuporanga

A lei traz alterações no Estatuto e Plano de Carreira e Remuneração do Magistério, determinando que sejam excluídos cargos em comissão de suporte pedagógico, criando, assim, funções de confiança de suporte pedagógico, para as quais deverão ser nomeados servidores públicos que pertençam ao quadro efetivo de docência do município.

Com essa reestruturação, conforme demonstrativo em anexo, o impacto financeiro e orçamentário será negativo na ordem de R$ 1.548.909.96 ano, trazendo economia aos cofres públicos.





3 - Lei Orgânica da Procuradoria Geral do Município de Votuporanga

A lei que organiza a Procuradoria Geral do Município atende decisão judicial expedida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Nela estão definidas as atribuições e o regime jurídico dos integrantes da carreira de Procurador do Município e autárquico e dos cargos em comissão que serão providos exclusivamente por procuradores efetivos e estáveis. Entre as responsabilidades do novo órgão estão o exercício, com exclusividade, de atividades de representação judicial e extrajudicial do Município e suas Autarquias; processos administrativos e sindicâncias em que sejam indiciados Procuradores ou servidores do Município, entre outros, conforme constam na lei.

O impacto financeiro e orçamentário será da ordem de R$62.698,78 já previstos no Orçamento Anual de 2017 para a extinta Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos.