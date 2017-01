Vacinas contra meningite C, varicela, tríplice viral, hepatite A, pneumonia e HPV foram incluídas em algumas faixas de idade

publicado em 18/01/2017

A melhor maneira de evitar doenças e endemias é a prevenção. Em Votuporanga, as unidades básicas de saúde oferecem ao longo de todo o ano, de forma gratuita, diversas vacinas de imunização, como, por exemplo, contra a caxumba, pneumonia, febre amarela. Neste ano, o Ministério da Saúde promoveu mudanças no Calendário Nacional de Vacinação que já está sendo seguido pelo município.

Além de crianças até quatro anos e adolescentes de 12 e 13 anos que passam a receber em dose única a vacina contra a meningite C, e meninos de 12 e 13 anos que recebem a vacinação contra o HPV (papiloma vírus humano), outras faixas de idade também estão sendo incluídas na rotina das vacinas contra a pneumonia, varicela, hepatite A e tríplice viral.

De acordo com nota emitida pelo Ministério da Saúde, historicamente, diversos calendários foram propostos em função de diferentes situações, tais como: situação epidemiológica, mudanças nas indicações das vacinas ou incorporação de novas vacinas.

“Com a mudança o Ministério da Saúde pretende aumentar a proteção imunológica da população, reduzindo os números de casos dessas doenças. As mudanças proporcionarão uma maior proteção da população”, destaca a enfermeira do setor de imunização da Secretaria da Saúde, Danieli Fortilli.

De acordo com a enfermeira responsável, as principais alterações são dirigidas às crianças. As vacinas contra a pneumonia, varicela e hepatite A tiveram o esquema de imunização ampliado. “Essas vacinas eram antes administradas em bebês de até dois anos, e agora foi ampliado para crianças de até quatro anos”, ressalta.

Para os adultos também houve alterações no calendário vacinal. Duas doses da vacina tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola) estão sendo oferecidas para pessoas de 12 meses de vida até os 29 anos. Dose única para a faixa etária de 30 a 49 anos. “A inclusão dos adultos se deve a uma lacuna vacinal neste público e a ocorrência de surtos de caxumba nos últimos anos”, explica Danieli.

A Secretaria Municipal da Saúde já se organizou e disponibiliza as vacinas em conformidade com o novo calendário. Para consultar mais informações, ligue (17) 34059787 ou procure atendimento na unidade mais próxima de sua residência.





HPV e Meningite C

Até o ano passado, apenas meninas eram vacinadas contra o vírus HPV, mas em outubro do ano passado, o Ministério da Saúde anunciou a ampliação da oferta também para os meninos entre 12 e 13 anos. Danieli conta que assim como no caso das meninas, o esquema de vacinação contra o HPV em meninos ocorre também em duas doses com intervalo de seis meses. Já para homens e mulheres 9 e 26 anos que vivem com HIV o esquema vacinal para vacina contra o HPV é diferenciado. “São administradas três doses. A segunda dose deve ser aplicada dois meses depois da primeira e, a terceira, seis meses após a primeira”, esclarece.

Com a inclusão dos meninos na vacinação do HPV, o Ministério da Saúde espera proteger e prevenir os meninos contra os cânceres de ânus, pênis e gargantas.

Outra novidade é que a vacina meningocócica C está sendo disponibilizada para crianças até quatro anos de idade e para ambos os sexos, na faixa de idade de 12 e 13 anos de idade. “A meningocócica C era até então oferecida somente para menores de dois anos e a partir de agora foi ampliado”, diz a enfermeira.