Dados no Cadastro Único de beneficiários estão desatualizados; caso não regularizem a situação, famílias podem perder o benefício

publicado em 22/01/2017

Com a desatualização do CadÚnico, famílias podem perder benefícios como o Bolsa Família

Atualmente 10.339 famílias fazem parte do Cadastro Único (CadÚnico) em Votuporanga. Desse total, 4.893 famílias estão com cadastro desatualizado e devem fazer o recadastramento para não perder o benefício. A não atualização pode acarretar a perda de benefícios como Bolsa Família, Carteirinha do Idoso, Tarifa Social de Energia e Benefício de Prestação Continuada.

A Prefeitura, por meio da Secretaria de Assistência Social, explicou que o CadÚnico deve ser atualizado sempre que há mudanças em relação às informações do beneficiário ou periodicamente, a cada dois anos.

A pasta ressaltou que algumas atualizações cadastrais de famílias beneficiadas com os programas sociais são exigidas pelo Ministério do Desenvolvimento Social (MDS), e há prazos distintos para este recadastramento, de acordo com grupos de famílias definidos pelo MDS. “Todas as famílias foram informadas sobre seus prazos, porém, caso o beneficiário queira mais informações basta procurar o Centro de Referência de Assistência Social (Cras) mais próximo da residência”, comentou.

Podem se inscrever no CadÚnico, famílias com renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa; ou com renda mensal total de até três salários mínimos; ou com renda maior que três salários mínimos, desde que o cadastramento esteja vinculado à inclusão em programas sociais nas três esferas do governo.

O cadastramento ou a regularização devem ser feitos no Cras mais próximo, mediante apresentação dos documentos pessoais e originais de todos os integrantes da família. Para mais esclarecimentos, é necessário entrar em contato com o um dos três Cras de Votuporanga ou na própria Secretaria de Assistência Social.