Ainda há vagas nas novas turmas que começarão as atividades na piscina do Complexo Esportivo Victor Hugo Garcia Jorge, na Chácara das Paineiras

publicado em 30/01/2017

Praticar exercícios físicos regularmente ajuda na melhoria da saúde e na prevenção de inúmeros problemas, principalmente na terceira idade. Com este foco, a Prefeitura de Votuporanga, por intermédio da Secretaria de Esportes e Lazer, inicia as aulas gratuitas para as novas turmas de hidroginástica nesta quinta-feira (2/2), às 18 horas, no Complexo Esportivo Victor Hugo Garcia Jorge, Rua das Aroeiras, 4060, no bairro Chácara das Paineiras.

São várias turmas, com aulas de manhã, à tarde e noite, que serão ministradas no complexo recém-inaugurado pela Prefeitura. De acordo com os professores Jeverton Silvério e Thaiz Grandizoli, ainda há vagas para alguns horários. As aulas são destinadas a homens e mulheres com idade a partir de 18 anos.

A hidroginástica é um ótimo exercício, principalmente para a terceira idade, pois se trata de uma atividade que melhora a capacidade aeróbica e cardiorrespiratória, além de promover resistência, força muscular e flexibilidade. Pelos benefícios oferecidos, a hidroginástica é indicada ainda para quem tem lesão em articulações e até mesmo para quem tem depressão.

Complexo Victor Hugo Garcia Jorge

Novo equipamento de esporte e lazer, o Complexo Esportivo das Paineiras também oferece aulas de futebol de campo, futsal e natação para crianças de 07 a 10 anos. Interessados devem se dirigir pessoalmente ao local, na rua das Paineiras, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h.

Serviço:

Aulas de Hidroginástica

Quem pode: homens e mulheres com idade acima de 18 anos

Onde: Complexo Esportivo das Paineiras – Rua das Aroeiras, 4060