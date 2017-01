Karina Franzin foi a vice-campeã da prova e Victor Andrade conseguiu o quarto lugar na classificação geral

publicado em 25/01/2017

Numa das mais espetaculares edições de sua história, a 3ª Corrida Run AVOA, realizada pela Prefeitura de Votuporanga, por intermédio da Secretaria de Esporte e Lazer, em parceria com a Associação Votuporanguense de Atletismo - AVOA e Equilíbrio Esportes, contou com a participação de mais de 700 atletas no último domingo (22/1).

A largada foi do Parque da Cultura com trajeto de cinco quilômetros por onde percorreram os maiores destaques do pedestrianismo regional.

De acordo com o secretário José Ricardo Rodrigues da Cunha, essa expressiva participação consolida a Run AVOA no calendário das provas mais tradicionais do pedestrianismo, sendo um grande fato de divulgação do município no cenário esportivo. "À cada prova, os atletas locais melhoram seus tempos, bem como temos assistido o surgimento de grandes promessas no esporte, como o jovem Vinicius Silva Ribeiro de Melo, sexto lugar na categoria Geral e campeão na categoria 17 a 19 anos", destaca o secretário.

Geral

No masculino, apenas doze segundos separaram o campeão da prova, Júlio Cesar Pires, de Tanabi, do votuporanguense Victor Andrade, que cruzou em quarto lugar. O vice foi Revelino de Jesus, de Icém, com o catanduvense Carlos de Moura Lima em terceiro.

No feminino, outra grande prova, com a vitória da experiente fundista riopretense Lilian Baptista, que cruzou a linha com o tempo de 22 minutos e 15 segundos. Em segundo lugar, a atleta da casa, Karina Franzin, da SEL/AVOA. Completaram os cinco primeiros lugares no pódio, Jessika Moreti, de Santa Fé do Sul, terceira colocada, seguida por Natalie Salvador, de Rio Preto, e Dalva Ferreira, de Monte Aprazível.

Categorias

As atletas votuporanguenses Miriam Araujo, Eliete Guilherme, Débora Carvalho (portadora de necessidades especiais) Rosane Souza e Isabel Rocha foram campeãs em suas categorias. Ficaram em segundo lugar, Maria Souza Silva, Maria de Fátima Blanco e Cátia Ozório. Em terceiro, Arlete Mendes dos Santos, Vanessa Puccineli e Carolina Bim Char.