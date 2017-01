Na principal prova de rua da América Latina, votuporanguenses conquistam boas marcas, muitos finalizaram a prova entre os mil primeiros colocados na classificação geral

publicado em 04/01/2017

O ano esportivo nacional terminou no dia 31 de dezembro, com a realização da 88ª Corrida Internacional de São Silvestre, principal prova de rua da América Latina, que reuniu cerca de 25 mil corredores brasileiros e de diversos países. Dentre esta verdadeira multidão, Votuporanga esteve representada pelos cerca de 30 atletas da AVOA (Associação Votuporanguense de Atletismo), que tem apoio da Secretaria de Esporte e Lazer da Prefeitura. Os resultados foram expressivos, com destaque para Paulo Pereira Lima, 110º lugar na classificação geral, e Eliete Guilherme da Silva, 113ª classificada na sua categoria.

Além deles, há de se destacar o veterano João Catarin Henrique, que subiu ao 4º lugar do pódio, na categoria destinada aos atletas da faixa etária de 65 a 69 anos. Na corrida masculina, entre os mil primeiros colocados, os demais resultados foram: Vitor de Andrade (155º na classificação geral); Jonner Padoan dos Santos (440º), José Carlos de Carvalho (590º), Aldair Macedo (628º) e José Roberto Medalha (950º). Também obtiveram boa colocação, José Augusto Silveira Gonçalves (1001º), Osmar Marcondes de Andrade (1253º), Mauricio Padilha (1747º), Fernando Cruz (2521º), Genivaldo Evangelista (3460º), Jurandir Magalhães (4042º), Cesar Fernando da Costa (7680ª) e Caio Cesar de Melo Leite (10145º).

Também participaram da prova os "pacings" (profissional que acompanha os atletas durante o percurso, responsável por ditar o ritmo da prova) das atletas Márcia Borba e Carla Brito, respectivamente Osmani Borba e Kauan Brito, bem como Luiz Carvalho, da AVOA/Esquadrão Azul, pacing de atleta portadora de necessidades especiais.